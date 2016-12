Ein Fellowship des Gutenberg Forschungskollegs (GFK) ermöglicht Prof. Amparo Acker-Palmer (Foto) vom Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft der Goethe-Universität den Aufbau einer Forschungsgruppe an der Universität Mainz. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den molekularen Parallelen bei der Entwicklung des Nerven- und des Blutgefäßsystems. Die Verschaltung von Nervenzellen und Blutgefäßen zu größeren Netzwerken laufen nach ähnlichen Mechanismen ab. Acker-Palmer erforscht die Feinregulation dieser Netzwerkbildung und die Signalwege, die der Bildung von neuronalen und vaskulären Netzwerken zugrunde liegen.

Das Fellowship knüpft an eine bereits länger bestehende Kooperation mit dem Mainzer Institut für Mikroskopische Anatomie und Neurobiologie an und ist eingebettet in die gemeinsame Forschungsplattform des Rhine-Main Neuroscience Networks (rmn²). Dieses bietet Forschergruppen beider Universitäten Zugang zu Forschungsgeräten und Technologien des jeweils anderen Kooperationspartners. Das 2007 eingerichtete GFK fördert sowohl einzelne Forscher als auch ganze Forschungsgebiete.