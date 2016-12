Die Fachschaften der Naturwissenschaften laden am 22. Juni zur siebten „Night of Science“ (NoS) auf den Campus Riedberg ein. Prominenter Gast ist in diesem Jahr Christoph Biemann, der bekannte Experimentator mit dem grünem Pullover aus der „Sendung mit der Maus“. Er eröffnet die NoS um 17:00 Uhr mit dem Vortrag "Christophs Experimente aus der Sendung mit der Maus - Probieren geht über Studieren".

