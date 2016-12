Veranstaltet vom Exzellenzcluster Normative Orders findet an der Goethe-Universität vom 21.-23.6. eine internationale Konferenz „Dimensions of Normativity“statt.

Der Bereich des Normativen umfasst verschiedene Typen oder Dimensionen der Normativität mit jeweils spezifischem Charakter. So lassen sich moralische, pragmatische, rechtliche, epistemische, semantische oder auch ästhetische Normativität unterscheiden. Die dreitägige Veranstaltung wird diese Aspekte in mehreren Panels untersuchen. Im Mittelpunkt der Diskussion werden dabei die folgenden Fragen stehen: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen zwischen den verschiedenen Bereichen von Normativität? Können sie miteinander in Konflikt geraten? Oder handelt es sich letztlich um Instanzen einer geteilten zugrundeliegenden Struktur?

Zu den geladenen Sprechern gehören:

Samantha Besson (Fribourg), Monika Betzler (Bern), Elke Brendel (Bonn), Jonathan Dancy (Reading/Austin), Sabine Döring (Tübingen), Rainer Forst (Frankfurt/M.), Hanjo Glock (Zürich), Stefan Gosepath (Frankfurt/M.), Ulrike Heuer (Leeds), Hannes Leitgeb (München), Jasper Liptow (Frankfurt/M.) Andreas Maier (Frankfurt/M.) Barbara Merker (Frankfurt/M.), Carlos Pereda (Mexiko City), Duncan Pritchard (Edinburgh), Joseph Raz (Oxford/New York), Juliane Rebentisch (Offenbach), Martin Seel (Frankfurt/M.), Holmer Steinfath (Göttingen), Achim Vesper (Frankfurt/M.), Ralph Wedgwood (Los Angeles), Markus Willaschek (Frankfurt/M.)

Zum Veranstaltungsprogramm:

www.philosophie.uni-frankfurt.de/Dimensions-of-Normativity/index.html

Organisation:

S. Gosepath / M. Seel / M. Willaschek

Normative Orders – Cluster of Excellence at Goethe University, Frankfurt