Dr. Christian M. Lange, Assistenzarzt an der der Medizinischen Klinik I der Universitätsklinik, ist einer von fünf neuen Stipendiaten der Deutschen Leberstiftung. In seinem Projekt untersucht er die Spaltung verschiedener Wirtsproteine durch das Hepatitis C-Virus. Dadurch wird die Immunantwort des infizierten Patienten unterdrückt, was zur leider sehr häufigen Chronifizierung dieser Erkrankung beiträgt.

Mit kürzlich zugelassenen Inhibitoren der Protease des Hepatitis C-Virus gelingt es mittlerweile in vielen Fällen, das Virus dauerhaft zu eliminieren. Diese neue Therapie weist allerdings ein nicht unerhebliches Risiko eines Therapieversagens durch Resistenzentwicklungen auf. Ziel des Projektes ist nun herauszufinden, ob diese resistenten Viren möglicherweise noch bessere Fähigkeiten aufweisen, Wirtsproteinen zu spalten und damit die Immunantwort zu umgehen. „Die Beantwortung dieser Fragestellung ist von großer Wichtigkeit für das optimale Management von Patienten mit Resistenzmutationen, einer der großen Herausforderungen der zukünftigen Therapie der Hepatitis C“, erläutert Lange.

Die Deutsche Leberstiftung Stipendien fördert den wissenschaftlichen Austausch zwischen Forschungseinrichtungen im Bereich der Hepatologie. ChristianLange nutzt das Stipendium für einen Aufenthalt an der Universität Lausanne, Schweiz. Er war dort kürzlich bereits während eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes wissenschaftlich tätig und hat Lausanne als international herausragenden wissenschaftlichen Standort bei landschaftlich und kulturell einmaliger Atmosphäre schätzen gelernt.

„Es wurden Anträge für sehr anspruchsvolle und Erfolg versprechende Projekte gestellt“, beurteilt Prof. Ansgar Lohse, Mitglied des unabhängigen Gutachterkomitees, die Bewerbungen. „Mit den Stipendien wollen wir insbesondere eine Anschubfinanzierung für die Entwicklung von neuen wissenschaftlichen Kontakten geben“, so Lohse weiter.

Die Deutsche Leberstiftung hat das Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern und die öffentliche Wahrnehmung für Lebererkrankungen zu steigern, damit diese früher erkannt und geheilt werden können. Die Deutsche Leberstiftung bietet außerdem Information und Beratung für Betroffene und Angehörige in medizinischen Fragen.

Webseite Deutsche Leberstiftung: http://www.deutsche-leberstiftung.de/