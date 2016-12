Weite Teile der afrikanischen Savanne könnten sich als Folge des Klimawandels in den kommenden 90 Jahren in Wald verwandeln. Zu diesem Schluss kamen Steve Higgins und Simon Scheiter kürzlich in einer Studie, die sie in "Nature" publizierten (siehe dazu auch die Presemitteilung vom 28.6.12) . Wie es dazu kommt und warum das nicht nur Vorteile hat, erklärte der Informatiker Simon Scheiter in einem Interview mit hr-info in der Sendung Umwelt und Entwicklung.

Hier geht es zur Sendung (ab Minute 15 kommt Simon Scheiter zu Wort)