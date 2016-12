In den Vereinigten Staaten ist am 16. Juli das erste Medikament zur Prophylaxe bei HIV zugelassen worden. Es soll Nichtinfizierten, die zu Hochrisiko-Gruppen gehören, helfen, eine Ansteckung zu vermeiden. Allerdings weist der Zulassungstext ausdrücklich darauf hin, dass bei Einnahme von Truvada® auf Kondome nicht verzichtet werden soll. Dr. Annette Haberl von HIV-Center der Goethe-Universität und Sekretärin für Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen AIDS-Gesellschaft kommentiert diese Entwicklung im Interview mit der Deutschen Apotheker-Zeitung: Die "Pille davor" ist teuer und schützt nur bedingt. Annette Haberl erwartet nicht, dass Betroffene die Zulassung von Truvada® in Europa fordern werden.

Die Fakten:

Truvada® ist ein Kombinationspräparat aus zwei antiretroviralen Wirkstoffen, die bereits 2004 zur Behandlung von HIV-Infektionen zugelassen wurden.

Verglichen mit Kondomen, die das Infektionsrisiko um 95 Prozent senken, lag die Risikoreduktion durch Truvada® laut Studienergebnissen zwischen 44 und 73 Prozent.

Die Wirkung hält nur solange an, wie das Medikament zuverlässig eingenommen wird. Zur Prävention ist daher eine Dauermedikation notwendig. Selbst hochmotivierte Studienteilnehmer fanden es problematisch, das Medikament zuverlässig einzunehmen.

Nachteile: