Ulrike Klinger ist für Ihre 2010 bei Prof. Dr. Hans-Juergen Puhle am Institut fuer Politikwissenschaft der Goethe-Universität eingereichte Dissertation mit dem renommierten Dissertationspreis der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) ausgezeichnet worden. Die Studie ist 2011 im Nomos Verlag (Baden-Baden) erschienen unter dem Titel: "Medienmonopole in defekten Demokratien. Media Governance und die Aushandlung von Pluralismus in Italien und Mexiko".

Dr. Ulrike Klinger ist seit 2009 Oberassistentin am Institut für Publizistikwissenchaft und Medienforschung der Universität Zürich.

Ihre Arbeitsschwerpunkte