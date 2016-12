Die Erfahrungen mit dem ersten grundständigen Biophysik-Studiengang an der Goethe-Universität hat Prof. Werner Mäntele in dem jüngst veröffentlichten Buch "Biophysik" zusammengefasst. Das im Ulmer UTB-Verlag erschienene Buch führt in grundlegende Konzepte der Biophysik ein und beschreibt die wichtigsten experimentellen Methoden.

















Aus dem Inhalt:

Eigenschaften, Struktur und Funktion biologischer Polymere

Eigenschaften biologischer Membranen

Transportprozesse über biologische Membranen

Grundlagen biologischer Energiewandlung

Spektroskopische Messmethoden

Rastersondentechniken und molekulares Kräftemessen

Strahlenbiophysik

Zum Studiengang Biophysik