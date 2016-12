Die Masse junger Rauschtrinker steigt in Deutschland kontinuierlich an. Von 2001 bis 2010 hat sich die Anzahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren, die aufgrund einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt wurden, mehr als verdoppelt. Auch im Klinikum der Goethe-Universität werden fast jedes Wochenende Minderjährige aufgrund einer Alkoholvergiftung eingeliefert – 47 Patienten unter 18 Jahren allein im Jahr 2011. Um ihnen umfassend helfen zu können, kooperiert die Klinik jetzt mit der Jugendberatung und Suchthilfe am Merianplatz der Stadt Frankfurt. Durch das Projekt „HaLT – Hart am Limit“ sollen die Betroffenen sowohl medizinische als auch pädagogische Unterstützung erhalten.

