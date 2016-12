Auch in Zeiten von Suchmaschinen spielt das Klick-Verhalten der Benutzer eine zentrale Rolle. Seiten mit Links von mehr als tausend verschiedenen Domänen zeigen einen Wechsel im statistischen Skalenverhalten. Für sie ist die Netzwerkbildung nicht mehr so wichtig.

Frankfurter Wissenschaftler haben die statistischen Eigenschaften der wichtigsten sieben Millionen Domänen und 57 Millionen Sub-Domänen untersucht. Mit einem massiven Einsatz von Crawlern – Programmen, die das Web automatisch durchsuchen und Webseiten analysieren - wurde das Netzwerk von Hyperlinks aufgebaut, und eine halbe Milliarde Hyperlinks statistisch verarbeitet. Dabei wurde auch der Alexa Index, ein Maß für die Anzahl von Besuchern von Webseiten, berücksichtigt.

Die Untersuchungen der Arbeitsgruppe von Claudius Gros am Institut für Theoretische Physik ergaben dabei, dass sich Seiten mit Links von mehr als tausend verschiedenen Domänen statistisch signifikant vom Rest des Internets unterscheiden. Alle untersuchten statistischen Skalenverhalten zeigen bei tausend Hyperlinks einen Wechsel im Verhalten. Diese Elite von zirka 20 Tausend dieser Domänen ist unter anderem dadurch charakterisiert, dass für sie Netzwerkbildung nicht so wichtig ist, sie haben, relativ gesehen, einen deutlich kleineren Cluster-Koeffizienten.

In der Studie wurden einige ungewöhnliche Skalenverhalten gefunden, insbesondere auch Potenzgesetze für die Grenzen von verschiedenen statistischen Korrelationsfunktionen. Interessanterweise trifft dieses auch für den Alexa Rank zu, und damit für den Strom von Besuchern. Dieser fällt mit zirka der zweiten inversen Potenz der Anzahl Links von verschiedenen Domänen ab. Diese eindeutigen Korrelationen zeigen, dass Links, auch in Zeiten von Suchmaschinen, eine zentrale Rolle für das Klick-Verhalten der Benutzer spielen.

Publikation:

G.A. Luduena, H. Meixner, G. Kaczor, C. Gros: A large-scale study of the World Wide Web: network correlation functions with scale-invariant boundaries

http://arxiv.org/abs/1212.0749