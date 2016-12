Viele Deutsche fühlen sich einer Umfrage zufolge von ihrem Arzt nicht gut betreut. Fast 30 Prozent der Befragten gaben an, dass die Zeit, die ihnen ihr Arzt widmet, zu kurz sei, berichtet die "Welt am Sonntag" vorab unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage der Marktforschungsgesellschaft GfK. Tendenziell seien eher ältere und alleinstehende Menschen sowie mehr Frauen als Männer dieser Ansicht.

Im Schnitt schätzen die Deutschen die Dauer ihrer letzten Sprechstunde auf elf Minuten. Jeder fünfte geht davon aus, dass sich sein Arzt das letzte Mal nur fünf Minuten Zeit für ihn genommen hat. Weitere 20 Prozent meinen, es seien sogar 15 Minuten gewesen.

"Um Umsatz und Gewinn zu machen, sind Ärzte letztlich gezwungen, so viele Patienten einzubestellen wie möglich", erklärte Prof. Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Sachverständigenrats und Professor für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität, gegenüber der Welt am Sonntag. Wie bereits in seinem Interview in der aktuellen Ausgabe von Forschung Frankfurt beklagte er, das Gesundheitssystem begünstige ungewollt das Prinzip, die Leute krank zu halten. Er fordert ein neues Vergütungssystem, "das den Einsatz für die Gesundung der Patienten belohnt".