Auf dem größten Europäischen Fachkongress für Stammzelltransplantation (European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)) wurde aus mehr als 1200 Beiträgen die Forschungsarbeit der Arbeitsgruppe von Prof. Evelyn Ullrich mit dem Preis für das beste Poster im Bereich der Grundlagenforschung ausgezeichnet.

Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Natürlichen Killer (NK)-Zellen in Modellen der Stammzelltransplantation. Dem jungen Forscher-Team von Evelyn Ullrich gelang es zusammen mit Kooperationspartnern aus Erlangen, Regensburg und Würzburg erstmals herauszu finden, welche Eigenschaften NK-Zellen entwickeln müssen, um eine Stammzelltransplantation positiv zu unterstützen und unerwünschte Immunreaktionen zu verhindern.

Prof. Ullrich befasst sich seit ihrem Forschungsaufenthalt am renommierten „Institut Gustave Roussy“ in Paris mit der Charakterisierung von Immunzellen und habilitierte in diesem Forschungsbereich an der Universität Erlangen. Im Oktober 2012 nahm sie den Ruf auf eine Professur am Zentrum für Zell- und Gentherapie an der Goethe Universität an. Die hier ausgezeichnete Forschungsarbeit wurde mit ihrem Team in Erlangen begonnen und wird in ihrem neuen Labor für Zelluläre Immunologie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin fortgesetzt.

Erfolgreiches Team mit Urkunde: (v.o.n.u.) Ilja Ovsiy, Karina Winterling, Catharina Worm, Juliane Wagner, Sara Tognarelli, Franziska Ganß, Evelyn Ullrich