Vertreter des britischen Science and Technology Facilities Council (STFC) haben ein Abkommen unterzeichnet, mit dem Großbritannien assoziiertes Mitglied von FAIR wird. Der Teilchenbeschleuniger entsteht derzeit unter maßgeblicher Mitwirkung der Goethe-Universität neben dem GSI-Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Ab 2018 soll er seine Arbeit aufnehmen.

„Der Status von Großbritannien als assoziiertem Partner von FAIR wird sicherstellen, dass wir eine führende Rolle in der Entwicklung dieses bahnbrechenden internationalen Projekts einnehmen und dass unsere Forscher Zugang zu den neuesten, hochentwickeltsten Forschungseinrichtungen haben“, sagt John Womersley, Generaldirektor des STFC.

Zehn britische Institute tragen zu zwei der vier großen Experimente an FAIR bei: Nustar und Panda. Nustar (Kernstruktur, Astrophysik und Kernreaktionen) will im Detail herausfinden, wie die Elemente im Universum entstehen, die schwerer als Eisen sind. Dies könnte in Sternenexplosionen geschehen, den Supernovae, oder durch die Kollision von Neutronensternen. Panda (Anti-Protonen-Annihilation in Darmstadt) sucht nach schweren Gluebällen, die theoretischen Vorhersagen zufolge aus reiner Energie bestehen sowie nach anderen Arten exotischer hadronischer Materie.

Die ausführliche Pressemitteilung von FAIR finden Sie hier.