Beim Fokus-Ranking belegte das Frankfurter Universitätsklinikum den siebten Platz in Deutschland. In Hessen sowie der Rhein-Main-Region steht es an der Spitze. Für das Ranking wurden mehr als 18.000 einweisende Fach- und Krankenhausärzte zu ihren Klinikempfehlungen befragt. Außerdem wurden Qualitätsberichte detailliert ausgewertet. Neben der fachlichen Reputation, den Fallzahlen und dem nachhaltigen Behandlungserfolg fanden ebenfalls die Qualität der Pflege und die Hygienestandards der Häuser Eingang in die Bewertung.

Zur deutschlandweiten Spitzengruppe gehört das Uniklinikum in den Rubriken Kardiologie, Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Strahlentherapie, Alzheimer, Angst und Risikogeburten sowie die angegliederte Universitätsklinik Friedrichheim in der Kategorie Orthopädie. In zahlreichen weiteren Rubriken gehört das Klinikum zu den ebenfalls empfohlenen Kliniken.

