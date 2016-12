Über die These, dass sozial benachteiligte Menschen auch heute noch in Deutschland früher sterben, diskutierte der Deutsche Ärztetag in der vergangenen Woche in Berlin. Prof. Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin, forderte in einer Podiumsdiskussion, Gesundheitschancen müssten gerechter verteilt werden. "Am meisten Gesundheit gewinnen wir, wenn benachteiligte Schichten besser gefördert werden", sagte der Gesundheitssachverständige. Wie die Ärztezeitung berichtet, empfahl Gerlach deshalb auch Investitionen in die Bildung. Den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Gesundheitschancen hätten viele Studien bestätigt. Ob Prävention am Ende Geld spart, sei umstritten – aber auch sekundär.