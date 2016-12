Als einen „Vollblut-Wissenschaftler mit Weitsicht und innovativen Ideen“ würdigte Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann den ehemaligen Vizepräsidenten der Goethe-Universität, Horst Stöcker, gestern bei der Übergabe des hessischen Verdienstordens in der Wiesbadener Staatskanzlei. Sie fügte hinzu: „Sie sind ein Sympathieträger für Hessen und haben sich nicht zuletzt mit Ihrer unverwechselbaren Art um das Land Hessen in beeindruckender und bleibender Weise verdient gemacht.“ Stöcker habe mit seiner offenen und gewinnenden Art eine breite Öffentlichkeit für Wissenschaft und Forschung begeistert.

Stöcker gehörte mit dem Physiker Prof. Walter Greiner und dem Neurophysiologen Prof. Wolf Singer zu den Gründern des „Frankfurt Institute for Advanced Studies“ (FIAS). Mit der Unterstützung des Aufbaus der Frankfurt International Graduate School of Sciences (FIGSS) und der Otto-Stern School for Integrated Doctoral Education hat er sich auch um die Ausbildung von hochqualifiziertem Nachwuchs verdient gemacht. 2007 wurde Horst Stöcker wissenschaftlicher Geschäftsführer der GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt.

