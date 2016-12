Zur noch besseren Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ihre gleichnamigen Empfehlungen von 1998 in einzelnen Punkten überarbeitet und aktualisiert. Diese wurden am Donnerstag, dem 4. Juli 2013, in Berlin auf der Jahrespressekonferenz vorgestellt.

Die überarbeiteten Punkte betreffen im Wesentlichen vier Themenfelder:

Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Es wird empfohlen, für Doktorandinnen und Doktoranden Betreuungskonzepte zu erstellen, die für Betreuer wie Betreute gleichermaßen gelten sollen (Empfehlung Nr. 4).

Empfehlung für Whistleblower: Whistleblower, die Hinweise auf Verdachtsfälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten geben, spielen aus Sicht der DFG eine wichtige Rolle bei der wissenschaftlichen Selbstkontrolle und verdienen daher besonderen Schutz (Empfehlung Nr. 17). Die DFG mahnt die Vertraulichkeit von Hinweisen und weiteren Verfahrensschritten an; diese ist nicht mehr gegeben, wenn sich Whistleblower zuerst an die Öffentlichkeit und erst danach an die betroffene Einrichtung wenden. Die übrigen Formen der wissenschaftlichen Qualitätskontrolle und Urteilsbildung bleiben hiervon indes unberührt.

Ombudswesen weiter stärken: Über neue DFG-eigene Weiterbildungsangebote für Ombudspersonen hinaus sollen sich die Hochschulen ihrer Ombudsgremien noch stärker annehmen und sie noch besser als Anlaufstelle sichtbar machen (Empfehlung Nr. 5). In diesem Kontext werden auch Streitfragen zu Autorschaften, mit denen sich Ombudsgremien besonders häufig befassen müssen, klar definiert. So wird aufgezeigt, wer Autor ist beziehungsweise welcher Beitrag für eine Autorschaft noch nicht ausreicht.

Höchstdauer für ihre Untersuchungen anstreben: Auch komplexe Verfahren sollten im Interesse aller Beteiligten in einem absehbaren Zeitraum zum Abschluss gebracht werden (Empfehlung Nr. 8). Alle Regelungen und Verfahren sollten auf eine tragfähige Rechtsgrundlage gestellt werden. Schließlich soll an allen Hochschulen das Verhältnis von Untersuchungskommissionen und Promotionskommissionen bei Fragen der Aberkennung von akademischen Titeln geklärt werden.

Die Druckfassung der überarbeiteten DFG-Empfehlungen zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ kann bereits jetzt beim Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DFG vorbestellt werden.

