Professor Florian Greten ist neuer Leiter des Chemotherapeutischen Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus in Frankfurt am Main. Er übernimmt auch die W3-Professur für Tumorbiologie am Fachbereich Medizin der Goethe-Universität .

Der Mediziner und Tumorbiologe Prof. Dr. Florian Greten arbeitete zuletzt an der Technischen Universität München. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Interaktion verschiedener Zelltypen im „Tumor Microenvironment“, das auch als „Tumor-Mikromilieu“ bezeichnet wird. Inzwischen weiß man, dass für die Entstehung von Tumoren einzelne Mutationen in Zellen nicht ausreichen. Vielmehr benötigen diese mutierten Tumorzellen ein entsprechendes Mikromilieu, das sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Zelltypen in ihrer unmittelbaren Umgebung zusammensetzt. Diese umgebenden Zellen können das Tumorwachstum durch die Freisetzung von Botenstoffen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Gretens Arbeitsgruppe lieferte in den letzten zehn Jahren wichtige Beiträge zu diesem hoch aktuellen Forschungsgebiet.