Miguel Pleitez, DAAD-Stipendiat aus El Salvador, der seit Ende 2009 am Institut für Biophysik von Prof. Werner Mäntele promoviert, hatte bei seiner Disputation hohem Besuch: Die Botschafterin der Republik El Salvador, Ihre Exzellenz Anita Cristina Escher Echeverría, war mit dem Kulturattaché extra aus Berlin angereist. Sie nahm als Gast an der Disputation und der anschließenden Feier teil. Auch der frühere Rektor der Universidad de El Salvador, Prof. Dr. Rafael Gomez Escoto, der zur Zeit zum Forschungsaufenthalt in Deutschland ist, reiste an.

Die Botschafterin brachte in ihrer Rede die Hoffnung auf mehr solcher Talente für ihr Land zum Ausdruck. Sie bedankte sich herzlichen Worten bei der Universität und dem Arbeitskreis von Prof. Mäntele für die Betreuung von Miguel Pleitez und beim DAAD für die großzügige Förderung der Promotion.

Bildtext:

Auf dem Bild strahlt der frischgebackene Doktor in der Mitte, links von ihm sind die Professoren Maruhn, Roskos und von Lilienfeld, Mitglieder der Kommission.