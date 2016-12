Katja Heubach, Fachbereich Biowissenschaften, hat für ihre Dissertation den mit 2500 Euro dotierten Förderpreis Wissenschaft der Gregor Louisoder Umweltstiftung erhalten. Mit dem Preis will die Stiftung Nachwuchswissenschaftler ermutigen, Themen und Problemfelder zu bearbeiten, die nicht automatisch eine Industriekarriere oder Begeisterung bei potentiellen Arbeitgebern in der Verwaltung versprechen.

In einer Feldstudie im Norden Benins fand Katja Heubach heraus, dass nahezu 40 Prozent der täglichen Ressourcen der Menschen (Lebensmittel, Bau- und Brennstoffe oder Medikamente) von lokalen Wildpflanzen stammen. Diese non-timber forest products (kurz: NTFPs) sichern nicht nur das Überleben in der Savannenlandschaft Westafrikas, sondern sind nach dem Ackerbau die zweitgrößte Einnahmequelle. Der Klimawandel und die mit ihm einhergehenden Vegetationsveränderungen bedrohen diese Lebensgrundlage zusammen mit der fortschreitenden Umwandlung von Savannenfläche in Agrarfläche für „cash crops“.

Heubach weist in ihrer Arbeit nach, dass die Bevölkerung ohne die Nutzung von Wildpflanzen im traditionellen Stil kaum überleben kann. Alle Entwicklungsprogramme, die auf Landnutzungsänderungen abzielen und meist den Anbau von Cash Crops fördern, verschlechtern daher eher die Überlebensbedingungen. Neben dem Erhalt der Wildpflanzen ist es deshalb wichtig, Einkommensalternativen (v.a. für Frauen) zu schaffen.

