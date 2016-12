Die altehrwürdige Royal Microscopical Society (RMS) verleiht Prof. Ernst Stelzer vom Buchmann Institute for Molecular Life Sciences die Ehremitgliedschaft. Sie würdigt damit seine Beiträge zur Entwicklung der konfokalen Mikroskopie. Stelzers Patente sind von der Firma Carl Zeiss in ihrer erfolgreichen LSM-Mikroskop-Serie verwendet worden. Er hat außerdem zur Entwicklung von Systemen mit mehreren Linsen beigetragen, die vor allem Fortschritte bei der Beobachtung biologischer Proben ermöglicht haben.

Weitere Ehrenmitglieder, die im Juli 2014 auf der Jahrestagung in Manchester in die RMS aufgenommen werden, sind die Amerikaner Prof. Jenifer Lippincott-Schwartz, die in diesem Jahr Merz-Stiftungsgastprofessorin an der Goethe-Universität war, Prof. Mildred Dresselhaus, Prof. Michael Sheets und Dr. Ondrej Krivanek, sowie Prof. Flemming Besenbacher aus Dänemark. Ernst Stelzer wird die Festrede zum 175. Geburtstag der RMS halten.

Mehr zu Ernst Stelzers Arbeit auf youtube.