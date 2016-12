"Wie groß ist ein Bakterium?", fragt der Moderator von Planet Wissen. Prof. Helge Bode, Merck Stiftungsprofessor an der Goethe-Universität, bringt einen anschaulichen Vergleich: "Ich bin zwei Meter groß, ein Bakterium ist ein Mikrometer groß. Also ein Millionstel Bode. Wenn Sie mich in 1 Million Scheibchen schneiden, haben Sie die Höhe eines Bakteriums."



In knapp drei Minuten erklärt er noch, warum die Bodenbakterien, die er im Labor untersucht, Anbiotika produzieren. Und der Moderator sieht ein, dass die Einteilung in "gute" und "böse" Bakterien nur relativ zum Menschen gilt. Der Ausdruck "humanpathogen", den Bode im Nebensatz verwendet, bringt es elegant auf den Punkt.



"Zum Glück ist es nicht zu peinlich geworden und war eine ganz interessante Erfahrung", resümiert Bode seinen Auftritt in der Wissenchaftssendung.

Zum Beitrag mit Prof. Helge Bode gelangen Sie hier.